Копирайт на французском

Необходимо написать 4 статьи по 2–3К каждая на французском языке на фармацевтическую тематику.

По сроку - хотелось бы побыстрей, например, завтра к вечеру.

Кто хочет сотрудничать - указывайте сразу срок и стоимость, чтоб я мог принять Ваше предложение.