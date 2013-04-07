Мне нужно несколько исполнителей по заполнению сайтов на тему отдых в Мексике Интересует перевод в испанского на английский, с испанского на русский, с испанского на испанский (рерайт)... Плюс перевод объектов недвижимости на русский ...
Переводчик с английского
Нужен удаленный сотрудник на 50% занятость для переводов с английского на русский (перевод контента для портала по медицинской и биологической тематикам) и поиска информации в интернете. Наличие биологического или медицинского полного или неполного высшего образования является плюсом.
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