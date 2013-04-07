Переводчик с английского

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт31 заявка571 просмотр

Нужен удаленный сотрудник на 50% занятость для переводов с английского на русский (перевод контента для портала по медицинской и биологической тематикам) и поиска информации в интернете. Наличие биологического или медицинского полного или неполного высшего образования является плюсом.

12 лет назад
andrewcrower
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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