Требуется переводчик вьетнамского языка

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В Бюро переводов Eclipse требуется переводчик с/на вьетнамский язык

Обязанности:

•перевод текстов с/на вьетнамский язык.

Требования:

•высшее техническое (желательно) и лингвистическое образование (обязательно);

•постоянный доступ в интернет, постоянный доступ к скайпу или ICQ;

•готовность следовать строгим правилам перевода, принятых в компании.

•владение ПК на уровне уверенного пользователя.

Менеджер по работе с исполнителями

Ивченко Андрей

Skype: translator495

ICQ: 585–550–378

[email protected]

12 лет назад
LSP_job
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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