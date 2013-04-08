Необходим перевод и легкий рерайт двух статей по нардам и преферансу, около 3000 свл. каждая статья. Для сайтов на английском языке: http://24game.eu/ и http://gamler.net/ Оригиналы на русском языке: http://preferanse.ru/ и http://nardy-online.net.ru/
Требуется переводчик вьетнамского языка
В Бюро переводов Eclipse требуется переводчик с/на вьетнамский язык
Обязанности:
•перевод текстов с/на вьетнамский язык.
Требования:
•высшее техническое (желательно) и лингвистическое образование (обязательно);
•постоянный доступ в интернет, постоянный доступ к скайпу или ICQ;
•готовность следовать строгим правилам перевода, принятых в компании.
•владение ПК на уровне уверенного пользователя.
Менеджер по работе с исполнителями
Ивченко Андрей
Skype: translator495
ICQ: 585–550–378
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