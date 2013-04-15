Перевод и легкий рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен6 заявок310 просмотров

Необходим перевод и легкий рерайт двух статей по нардам и преферансу, около 3000 свл. каждая статья.

Для сайтов на английском языке: http://24game.eu/ и http://gamler.net/

Оригиналы на русском языке: http://preferanse.ru/ и http://nardy-online.net.ru/

12 лет назад
Zest
41 год
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pandapo
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$12
3 дня
Все отлично! Быстро, качественно, даже дорабатывать не нужно было, всем доволен, спасибо! Рекомендую.
Приятный и легкий работодатель. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

pandapo
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переводчик с английского

    $250

    Нужен удаленный сотрудник на 50% занятость для переводов с английского на русский (перевод контента для портала по медицинской и биологической тематикам) и поиска информации в интернете. Наличие биологического или медицинского полного или неполного высшего образования ...

    Переводы31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайт на французском

    Необходимо написать 4 статьи по 2–3К каждая на французском языке на фармацевтическую тематику. По сроку - хотелось бы побыстрей, например, завтра к вечеру. Кто хочет сотрудничать - указывайте сразу срок и стоимость, чтоб ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод на разные языки

    $50

    Необходимо перевести фразу "осталось 9 месяцев" на такие языки: 1. английский 2. французский 3. немецкий 4. болгарский 5. турецкий 6. испанский Просьба: укажите потом, ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Описание благотворительной организации, письмо Eng

    Необходимо сделать перевод описания деятельности благотворительной организации (дети инвалиды). И сделать перевод письма. С русского на английский. Письмо порядка 1000 знаков. Описание 3000 знаков. ------------------------- ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переводчики текстов

    На долгосрочное сотрудничество ищутся переводчики по следующим языковым направлениям: Русский – Испанский Русский – Итальянский Задача: Сделать переводы русских текстов гемблинг тематики (Онлайн казино, казино ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна помощь в покупке книг

    Друзья, мне нужно найти и скачать 3 книги, знаю точно, что они есть на Амазоне. - Advanced Motorcyclist - The official DSA guide to RIDING - http://cs11405.vk.me/u28707104/98676689/x_52244576.jpg ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад