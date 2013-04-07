Нужен перевод на испанский

$8
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Закрыт5 заявок162 просмотра

Нужен перевод на испанский для мобильного приложения - будильника с головоломками. Переводить нужно только текст который отмечен красным цветом.

12 лет назад
AndriyTAM
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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