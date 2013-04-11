Нужен перевод на испанский для мобильного приложения - будильника с головоломками. Переводить нужно только текст который отмечен красным цветом.
Срочный перевод с Немецкого на Русский
Здравствуйте!
Требуется срочно перевести инвойс на 2-х стр.
Срок - 2 часа.
Несрочно перевести описание на 2-х ст.
Срок - 2 суток.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
В Бюро переводов Eclipse требуется переводчик с/на вьетнамский язык Обязанности: •перевод текстов с/на вьетнамский язык. Требования: •высшее техническое (желательно) и лингвистическое образование (обязательно); •постоянный доступ ...Переводынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходим перевод и легкий рерайт двух статей по нардам и преферансу, около 3000 свл. каждая статья. Для сайтов на английском языке: http://24game.eu/ и http://gamler.net/ Оригиналы на русском языке: http://preferanse.ru/ и http://nardy-online.net.ru/Завершен12 лет назад
Особенности перевода речи политиков (анг. и исп.)Завершен12 лет назад
Добрый день! Необходим перевод вложенного файла. Стоимость - 13 долл. Срок - понедельник до 11.00.Завершен12 лет назад
- $25
Добрый день! Необходимо осуществить перевод с английского языка на русский.Закрыт12 лет назад
- $250
Нужен удаленный сотрудник на 50% занятость для переводов с английского на русский (перевод контента для портала по медицинской и биологической тематикам) и поиска информации в интернете. Наличие биологического или медицинского полного или неполного высшего образования ...Переводы31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать 4 статьи по 2–3К каждая на французском языке на фармацевтическую тематику. По сроку - хотелось бы побыстрей, например, завтра к вечеру. Кто хочет сотрудничать - указывайте сразу срок и стоимость, чтоб ...Переводы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо перевести фразу "осталось 9 месяцев" на такие языки: 1. английский 2. французский 3. немецкий 4. болгарский 5. турецкий 6. испанский Просьба: укажите потом, ...Переводы2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Необходимо сделать перевод описания деятельности благотворительной организации (дети инвалиды). И сделать перевод письма. С русского на английский. Письмо порядка 1000 знаков. Описание 3000 знаков. ------------------------- ...Завершен12 лет назад