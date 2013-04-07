Перевод с испанского на русский

Необходим перевод и легкий рерайт двух статей по нардам и преферансу, около 3000 свл. каждая статья. Для сайтов на английском языке: http://24game.eu/ и http://gamler.net/ Оригиналы на русском языке: http://preferanse.ru/ и http://nardy-online.net.ru/