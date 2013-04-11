Требуется: переводчик с английского на русский статей по автомобильной тематике, С ОПЫТОМ переводов ...
Перевод для визы в Великобританию
Необходимо быстро и качественно перевести менее 1 страницы (11 шрифт) русского текста, на "приличный английский". Текст представляет из себя некие пояснения на простом русском языке для анкеты на получение визы в Великобританию.
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