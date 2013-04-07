Перевод технического текста

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Закрыт21 заявка302 просмотра

Необходим перевод оригинального английского текста в объеме 50 стр. формата А4.

Тематика текста – техническая.

12 лет назад
etomoinick
Евгений 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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