Перевод с китайского на русский

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Завершен5 заявок223 просмотра

Здравствуйте, сколько будет стоить перевод с китайского на русский?

Интересует цена, и, самое главное - копия подтверждающего документа переводчика об образовании.

12 лет назад
Bety888
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SorokinaAS
Анастасия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
8 отзывов
12 лет назад
$1
1 день
Отличный перевод, быстро и качественно, оформление как требуется. Я очень довольна, спасибо Анастасии. Выручила ) Буду и дальше обращаться
Хороший и комуникабельный заказчик, оплата своевременная. Рекомендую

Заявки фрилансеров

SorokinaAS
Анастасия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
8 отзывов
12 лет назад

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