Перевод материалов по стомат. оборудованию

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Для постоянного сотрудничества требуются переводчики с языков:

- английский

- китайский

- испанский

Тематика — стоматологическое оборудование (каталоги, спецификации, таможенные документы, лицензии, инструкции и т.д.)

Рассматриваются только предложения переводчиков с опытом работы по тематике. Возможно, в дальнейшем потребуются услуги перевода и с других языков.

Расценки указывайте только в рублях за 1800 знаков с пробелом. Пересчитывать цену за 1000 знаков, 1800 без пробелов, 1 слово, доллары, евро, малазийские квачи — не будем.

Добавлено оплачиваемое тестовое задание. Оплата по результатам. Не спешите его выполнять! О необходимости выполнить тестовое задание сообщим лично!