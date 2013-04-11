В Бюро переводов Eclipse требуется переводчик румынского языка: Обязанности: •перевод текстов с/на румынский язык; Требования: •высшее юридическое (желательно) и лингвистическое образование (обязательно); •постоянный доступ в ...
Отбор кандидата на копирайт и перевод
Суть этого проекта в следующем:
есть сайт http://www.swiftcomweb.com/, ко всем товарам (у которых нет описаний) нужно будет делать описания на русском языке и делать перевод на английский и немецкий языки.
Отбираться исполнитель будет по результатам этого задания:
Нужно написать описание одного товара (~500 символов)
http://www.swiftcomweb.com/haushaltsger-te/moulinex-lm310e10-standmixer/a-20000390/
на русском языке и сделать перевод на английский и немецкий языки. Также необходимо указывать цену, за которую вы готовы писать описания и делать переводы.
Кто Качественней выполнит это тестовое задание и предложит привлекательную цену, тот и станет исполнителем.
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