Отбор кандидата на копирайт и перевод

Суть этого проекта в следующем:

есть сайт http://www.swiftcomweb.com/, ко всем товарам (у которых нет описаний) нужно будет делать описания на русском языке и делать перевод на английский и немецкий языки.

Отбираться исполнитель будет по результатам этого задания:

Нужно написать описание одного товара (~500 символов)

http://www.swiftcomweb.com/haushaltsger-te/moulinex-lm310e10-standmixer/a-20000390/

на русском языке и сделать перевод на английский и немецкий языки. Также необходимо указывать цену, за которую вы готовы писать описания и делать переводы.

Кто Качественней выполнит это тестовое задание и предложит привлекательную цену, тот и станет исполнителем.