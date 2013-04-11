Перевод медицинской статьи с англ. на рус..

$50
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Закрыт15 заявок152 просмотра

Есть несколько статей на медицинскую тему, они написаны для поисковых систем, надо их перевести на русский и отредактировать "для людей". Вот первая http://www.pinkdischarge.net/clear-vaginal-discharge-is-normal-unless-there-are-other-symptoms/ в результате должна быть статья на русском 5-6 тыс знаков. Сроки и цену жду от Вас.

12 лет назад
CAXAPOB
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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