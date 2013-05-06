Перевод описаний брендов (Мототематика)

$100
  1. Биржа фриланса
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Завершен12 заявок273 просмотра

Статьи небольшие в районе 500-2000 символов. Всего будет около 40-50 тысяч ЗБП Описание брендов мотоэкипировки, мотозапчастей и моторасходников. Черновой вариант статей для перевода в приложении. Будет к вечеру слегка переделан.

Статьи необходимы для размещения в интернет-магазине соответствующей тематики для описания производителя. Поэтому переводить нужно не бездумно. Если вы видите, что текст не подходит под эту задачу, либо содержит много бесполезной информации, то переводить его не нужно, нужно сказать мне, я постараюсь найти в кратчайшие сроки замену тексту. Перевести нужно к утру понедельника.

С вас в заявке стоимость работы и ссылки на подобную работу.

12 лет назад
roksis
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Andrey-2403
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$60
1 день
Андрей, спасибо большое. Работа сделана хорошо и в срок. Если будут задачи по переводу, в первую очередь буду обращаться к вам.

Заявки фрилансеров

Andrey-2403
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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