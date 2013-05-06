Перевод описаний брендов (Мототематика)

Статьи небольшие в районе 500-2000 символов. Всего будет около 40-50 тысяч ЗБП Описание брендов мотоэкипировки, мотозапчастей и моторасходников. Черновой вариант статей для перевода в приложении. Будет к вечеру слегка переделан.

Статьи необходимы для размещения в интернет-магазине соответствующей тематики для описания производителя. Поэтому переводить нужно не бездумно. Если вы видите, что текст не подходит под эту задачу, либо содержит много бесполезной информации, то переводить его не нужно, нужно сказать мне, я постараюсь найти в кратчайшие сроки замену тексту. Перевести нужно к утру понедельника.

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