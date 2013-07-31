Добрый день, нужно написать ACL для Exim. Есть список доменов: a.com b.com c.com и т.д. Нужно написать фильтр, что бы пользователи моего почтового сервера не могли отправить одно письмо на эти домены. Например ...
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нам необходимо внести несколько небольших правок по сайту, отталкиваясь от рекомендаций сеошника. Тут есть чуть задач по вёрстке, чуть по битриксу, немного работы с .htaccess Вот примеры заданий: 1. Поставить редирект с ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо наполнить текстом сайт фирмы, занимающейся предоставлением ИТ услуг. Работа будет разделена на несколько блоков. 1. Описание услуг, 15-20 текстов (Аутсорсинг, Вируализация, Аудит инфраструктуры, проактивный мониторинг ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Добрый день. Есть магазин, витрина которого наполнена карточками товаров с нескольких поставщиков. Есть парсер, который уже функционирует и собирает данные с одного поставщика. Задача — дописать парсер для собирания информации о товарах из ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Задача - написать парсер для собирания информации о товарах из нескольких источников (В этом месяце 3, через месяц ещё 2). На выходе должен получатся zip архив с фотографиями и csv файл из ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо создать программу парсер, которая будет либо по заданию либо по принудительному нажатию кнопки происходил парсинг нужного сайта. Часть поставщиков выкладывают свои товары на сайте, с этих сайтов надо взять фотографию, колличество, описание и размеры ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется программист\разработчик для доработки программы написанной на VB. Требуется дописать программу для того, что бы она парсила информацию с двух сайтов и скидывала её в базу и далее выгружала в csv файл.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создать таблицы и инструкции к ним по подбору размеров мото экипировки для сайта http://motofit.ru/ Всего будет около 50 таблиц. Необходимо найти и сверстать страницы с таблицами под каждый тип каждого бренда. Подбор размера ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен программист на доработку движка advantshop.net Доработки будут вида: 1. изменение дизайна 2. доработка самого движка под нужны интернет магазина цены договорные.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Создать три баннера в карусель на главную страницу сайта http://motofit.ru/ С меня — текстовая концепция, от вас — креатив, стиль, гармоничность (баннер должен вписываться в дизайн сайта). Примеры качественных баннеров: http://www.svyaznoy.ru/ ...Баннеры26 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. В приложении описания брендов для интернет-магазина мотозапчастей и расходников. Цена - 1$ за 1000 знп. В предложении пишите сроки и примеры подобных работ. Интересует длительное сотрудничество по рерайту текстов ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Статьи небольшие в районе 500-2000 символов. Всего будет около 40-50 тысяч ЗБП Описание брендов мотоэкипировки, мотозапчастей и моторасходников. Черновой вариант статей для перевода в приложении. Будет к вечеру слегка переделан. Статьи необходимы для ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Задача: сделать 3 баннера для карусели на главной странице сайта motofit.ru Размер изображения: 940 x 360 пикселей С меня - текстовая концепция, от вас - креатив, стиль, гармоничность (баннер должен вписываться в дизайн ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Разработать наклейку для автомобильного стекла, в виде ромба со стороной 15 см и углами по 90 градусов (квадрат стоящий на углу), либо в виде треугольника со стронами в 15 см на мототематику. Наклейка ...Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача- написание 120 SEO-статей на мототематику (+- 5 статей) для интернет-магазина мото запчастей и экипировки. Объем каждого текста 1000-1500 символов, в зависимости от сложности. Количество ключевиков: на ваше усмотрение. Чтобы не страдала ни ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
Задача - разработать логотип для интернет-магазина моторасходников, мотозапчастей и экипировки motofit.ru Логотип должен быть относительно строгим. Каких-то особых предпочтений нет. Возможно просто использование названия. Если придумаете какой-то короткий и броский слоган и добавите его ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен12 лет назад