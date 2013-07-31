Добрый день! Нам необходимо внести несколько небольших правок по сайту, отталкиваясь от рекомендаций сеошника. Тут есть чуть задач по вёрстке, чуть по битриксу, немного работы с .htaccess Вот примеры заданий: 1. Поставить редирект с ...