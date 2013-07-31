roksis

Андрей roksis

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Фильтр сообщений для Exim 4.89

    Добрый день, нужно написать ACL для Exim. Есть список доменов: a.com b.com c.com и т.д. Нужно написать фильтр, что бы пользователи моего почтового сервера не могли отправить одно письмо на эти домены. Например ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на 1с bitrix

    Добрый день! Нам необходимо внести несколько небольших правок по сайту, отталкиваясь от рекомендаций сеошника. Тут есть чуть задач по вёрстке, чуть по битриксу, немного работы с .htaccess Вот примеры заданий: 1.      Поставить редирект с ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи на сайт ИТ фирмы

    Добрый день! Необходимо наполнить текстом сайт фирмы, занимающейся предоставлением ИТ услуг. Работа будет разделена на несколько блоков. 1. Описание услуг, 15-20 текстов (Аутсорсинг, Вируализация, Аудит инфраструктуры, проактивный мониторинг ...

    Написание статейHTML
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка парсера на PHP

    $1000

    Добрый день. Есть магазин, витрина которого наполнена карточками товаров с нескольких поставщиков. Есть парсер, который уже функционирует и собирает данные с одного поставщика. Задача — дописать парсер для собирания информации о товарах из ...

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать парсер для интернет-магазина

    Добрый день. Задача - написать парсер для собирания информации о товарах из нескольких источников (В этом месяце 3, через месяц ещё 2). На выходе должен получатся zip архив с фотографиями и csv файл из ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер сайтов

    Надо создать программу парсер, которая будет либо по заданию либо по принудительному нажатию кнопки происходил парсинг нужного сайта. Часть поставщиков выкладывают свои товары на сайте, с этих сайтов надо взять фотографию, колличество, описание и размеры ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка парсера сайтов на VB

    $500

    Требуется программист\разработчик для доработки программы написанной на VB. Требуется дописать программу для того, что бы она парсила информацию с двух сайтов и скидывала её в базу и далее выгружала в csv файл.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание таблиц размеров под мотоэкипировку

    Создать таблицы и инструкции к ним по подбору размеров мото экипировки для сайта http://motofit.ru/ Всего будет около 50 таблиц. Необходимо найти и сверстать страницы с таблицами под каждый тип каждого бренда. Подбор размера ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать 3 баннера 940 x 360

    $100

    Создать три баннера в карусель на главную страницу сайта http://motofit.ru/ С меня — текстовая концепция, от вас — креатив, стиль, гармоничность (баннер должен вписываться в дизайн сайта). Примеры качественных баннеров: http://www.svyaznoy.ru/ ...

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт описаний мотобрендов

    Добрый день. В приложении описания брендов для интернет-магазина мотозапчастей и расходников. Цена - 1$ за 1000 знп. В предложении пишите сроки и примеры подобных работ. Интересует длительное сотрудничество по рерайту текстов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод описаний брендов (Мототематика)

    $100

    Статьи небольшие в районе 500-2000 символов. Всего будет около 40-50 тысяч ЗБП Описание брендов мотоэкипировки, мотозапчастей и моторасходников. Черновой вариант статей для перевода в приложении. Будет к вечеру слегка переделан. Статьи необходимы для ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать 3 баннера

    $100

    Задача: сделать 3 баннера для карусели на главной странице сайта motofit.ru Размер изображения: 940 x 360 пикселей С меня - текстовая концепция, от вас - креатив, стиль, гармоничность (баннер должен вписываться в дизайн ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработать наклейку для автомобильного стекла

    $50

    Разработать наклейку для автомобильного стекла, в виде ромба со стороной 15 см и углами по 90 градусов (квадрат стоящий на углу), либо в виде треугольника со стронами в 15 см на мототематику. Наклейка ...

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание 120 SEO-статей на мототематику

    Задача- написание 120 SEO-статей на мототематику (+- 5 статей) для интернет-магазина мото запчастей и экипировки. Объем каждого текста 1000-1500 символов, в зависимости от сложности. Количество ключевиков: на ваше усмотрение. Чтобы не страдала ни ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа

    $70

    Задача - разработать логотип для интернет-магазина моторасходников, мотозапчастей и экипировки motofit.ru Логотип должен быть относительно строгим. Каких-то особых предпочтений нет. Возможно просто использование названия. Если придумаете какой-то короткий и броский слоган и добавите его ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Рерайт описаний мотобрендов
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую всем: своевременная оплата, лаконичное общение "без воды", четкая постановка задачи. Работа без головной боли. С удовольствием поддержу Вас в других проектах.
Ирина, спасибо большое за качественную работу. В следующий раз обязательно к вам обращусь!
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Создать 3 баннера
Было приятно работать с Андреем. Человек прислушивается к советам разработчика, быстро реагирует на правки. Оперативная оплата и конструктивное общение по проекту. Буду рад продолжить наше сотрудничество.
Спасибо. Все было сделано очень оперативно. Все мои просьбы по доработкам выполнялись сразу же. Непонятные для меня моменты были детально объяснены. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$65
10 баллов
12 лет назад
Разработка логотипа
Спасибо за победу! все вовремя оплачено. обращайтесь)
Спасибо за логотип. Все замечания по правкам были выполнены молниеносно. Всегда на связи.
Ответный отзыв