Рерайт описаний мотобрендов

Добрый день. В приложении описания брендов для интернет-магазина мотозапчастей и расходников. Цена - 1$ за 1000 знп. В предложении пишите сроки и примеры подобных работ.

Интересует длительное сотрудничество по рерайту текстов на мототематику, новости, обзоры и т.д.