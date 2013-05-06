Необходимо написание статей на темы "покупки в интернете", "обзоры товаров" и т. п. От вас требуется умение писать грамотно, осмысленно и интересно на заданную тему или под заданные ключевые слова. Статей нужно много, но по ...
Рерайт описаний мотобрендов
Добрый день. В приложении описания брендов для интернет-магазина мотозапчастей и расходников. Цена - 1$ за 1000 знп. В предложении пишите сроки и примеры подобных работ.
Интересует длительное сотрудничество по рерайту текстов на мототематику, новости, обзоры и т.д.
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