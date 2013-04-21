Написать ТЗ на разработку интернет магазина

Здравствуйте.

Имеется дизайн с версткой и мои соображения о том, как должен управляться магазин из админки.

Я вам объясняю в свободной форме про функционал, или вышлю свое ТЗ, от вас написание понятного ТЗ программисту.

Оплата по договоренности.