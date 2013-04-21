Требуются авторы на постоянное сотрудничество на группу строительных проектов. Отпишитесь пожалуйста: 1. Сколько тысяч символов в день вы готовы писать? 2. Об опыте работы над строительными проектами (приложите ссылки ...
Написать ТЗ на разработку интернет магазина
Здравствуйте.
Имеется дизайн с версткой и мои соображения о том, как должен управляться магазин из админки.
Я вам объясняю в свободной форме про функционал, или вышлю свое ТЗ, от вас написание понятного ТЗ программисту.
Оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Рерайт описания профессиональной косметики(см. прикрепленный документ). Желательно,чтобы уникальность текста была не менее 90% после проверки на сайте text.ruКопирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
объем: 100 тыс. зн. сейчас уникальность 15%, нужна не менее 75%. срок: вторник 12:00 срок сдачи жесткий. Кто не уверен, что успеет, прошу не беспокоиться. Указывайте ...Завершен12 лет назад
Нужны копирайтеры/рерайтеры, которые очень часто в онлайне и готовы писать хорошие тексты по 1 у.е. за 1000 символов. Главное соблюдение требований. Копирайтеров нужно много, поэтому оставляйте заявки все кому это интересно.Завершен12 лет назад
Нужно написать небольшой продающий текст для партнеров компании, не более 1000 знаков. Оплата по факту. В заявке указывайте срок и ценуЗавершен12 лет назад
Добрый вечер. Нужно сделать рерайт текста кино-тематики. Исходник есть. В проект пишите свои цены и сроки. Работу желательно сдать сегодня вечером. 3000 б.п.Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Срочный рерайт текста на завтрашнее утро (понедельник 22 апреля) к 9 утрапо мск. 1000зн-50 рубЗавершен12 лет назад
Уникальные описания товаров сантехники (душевые кабины, ванны, смесители и т.д.) 1000 символов (без пробелов)одно описание написанное человеческим языком, способствующие к покупке товара. Всего около 1000 описаний.Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать грамотные статьи по сантехнике. С учетом всех нюансов. Размер статьи 6000–8000 символов. Учесть все нюансы при выборе. Тексты уникальные. Без воды и всякой мути для набора символом. Четко всё по ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад