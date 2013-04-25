Срочно! Уникализация диплома по праву

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки129 просмотров

объем: 100 тыс. зн.

сейчас уникальность 15%, нужна не менее 75%.

срок: вторник 12:00

срок сдачи жесткий.

Кто не уверен, что успеет, прошу не беспокоиться.

Указывайте сумму за всю работу.

12 лет назад
lavlik
Мария 
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Отличная работа! Нужная уникальность соблюдена, работа сдана точно в срок. Работе пытались помешать глюки антиплатиатора, но Наталья стойко боролась с ними. Дорабатывала статью до нужной уникальности, несмотря на то, что по ее времени уже было 4 часа утра. Спасибо за ответственный подход к работе!
Проект был непростой, антиплагиат пытался не работать. Мария терпеливо ждала, пока работа будет закончена и была всегда на связи. Благодаря всему этому проект был выполнен. Рекомендую 100%!

Заявки фрилансеров

Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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