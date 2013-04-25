Срочно! Уникализация диплома по праву

Отличная работа! Нужная уникальность соблюдена, работа сдана точно в срок. Работе пытались помешать глюки антиплатиатора, но Наталья стойко боролась с ними. Дорабатывала статью до нужной уникальности, несмотря на то, что по ее времени уже было 4 часа утра. Спасибо за ответственный подход к работе!