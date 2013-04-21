Нужны копирайтеры/рерайтеры, которые очень часто в онлайне и готовы писать хорошие тексты по 1 у.е. за 1000 символов. Главное соблюдение требований. Копирайтеров нужно много, поэтому оставляйте заявки все кому это интересно.