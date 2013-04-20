Здравствуйте! Есть необходимость полностью наполнить интернет-магазин. 1. Правильно прописать тайтлы на всех страницах для поисковой оптимизации. 2. Написать описания для категорий и подкатегорий по 2 на страницу(одно вверху(приветственное) и одно внизу(для оптимизации) ...
Тексты по теме "автономная дачная канализация"
Информационного содержания, без рекламы услуг компании. Исполнитель должен хорошо разбираться в теме, понимать, о чём пишет. Всего нужно 9 текстов: 2200-2500 зн. Если ключевые слова (3 шт. на статью). Оплата 150 руб./статья, Яндекс Деньги.
Обязательно:
• грамотность, т.е. отсутствие любых ошибок (орфография, пунктуация, стилистика);
• наличие в тексте подзаголовков, списков;
• интересное содержание;
• 100% уникальность (рерайт первой попавшейся статьи не подойдёт).
Все тексты необходимо написать за 4-5 дней, поэтому нужен исполнитель, располагающий свободным временем. Жду примеров аналогичных работ.
Задание не разовое, при хорошем качестве статей будут постоянные заказы.
Заявки фрилансеров
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