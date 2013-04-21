Текст на строительную тематику

Здравствуйте!

Нужны 2 уникальных текста, один о строительстве, второй о ремонтах, где-то по 1000-1500 знаков каждый. Жду ваши предложения, только в проекте, в приват не писать. Предложения без цены и срока отклоняются. И еще пожалуйста,пишите те кто разбирается в строительстве и терминах, потому, что до этого всегда приходилось корректировать))