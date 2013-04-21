Текст на строительную тематику

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Завершен6 заявок211 просмотров

Здравствуйте!

Нужны 2 уникальных текста, один о строительстве, второй о ремонтах, где-то по 1000-1500 знаков каждый. Жду ваши предложения, только в проекте, в приват не писать. Предложения без цены и срока отклоняются. И еще пожалуйста,пишите те кто разбирается в строительстве и терминах, потому, что до этого всегда приходилось корректировать))

12 лет назад
tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Chechako
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Отлично выполненная работа, большое спасибо, рекомендую.
Очень понравилось работать с Иваном. Четко, конкретно, своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Chechako
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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