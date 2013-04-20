Поиск автора. Тематика 3d-печать

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки203 просмотра

Здраствуйте, уважаемые коллеги.

Для постоянного сотрудничества ищу человека интересующегося и разбирающегося в технологиях 3d печати.

Обязательное требование: хорошее знание английского языка и умение просто объяснять сложные вещи.

В обязанности будет входить:

1. Переводы новостей по тематике

2. Подготовка аналитических материалов

3. Обзоры моделей 3 принтеров

Оплата 2 у.е за 1000 знаков.

12 лет назад
Dranatom
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание статей, обзоров

    Нужен человек, который смог бы писать обзоры или статьи, чтобы они были интерестные и читабельные, для людей.Тематика - товары для взрослых, статьи на такую тематику. Мат, и нецензурные слова неприемлемы. Грамотность! Умение правильно ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны наполнители украинских сайтов

    $100

    Есть сайты на украинском языке Их надо наполнять качественным рерайтом на украинском языке Плачу $1 за 1000 збп Предпочтение отдаю носителям языке (украина) Сайты с удобной админкой, можно вставлять из текстового ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Описания детских товаров

    Нужно писать описания игрушек и детской одежды, размер 250-300 знаков, цена 0,4 ВМЗ или 12 ЯД за описание. В день делать не менее 20 штук.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт английских текстов

    Нужно сделать рерайт англ текстов, тема (рефераты, дипломы, ессе, презентации) 10 -15 статей Уникальность желательна не меньше 75% Интересует стоимость ? Сроки не горят (5-7 дней)

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер/рерайтер

    $50

    Для удалённой работы нужен копирайтер с филологическим образованием (русский язык). В день нужно писать от 8–10 тысяч знаков без пробелов. Требования опыт написания коммерческих и СЕО статей на разные темы. ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнители для работы на форумах

    Требуются ответственные исполнители, знающие что такое форумы. Задача: поддерживать общение, размещать ссылки, ведение аккаунтов и т.д. Обязательные требования:умение отчитаться о проделанной работе в требуемом формате, выполнение поставленной задачи без ее модификации, адекватность, ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • На постоянную удаленную работу копирайтер-рерайтер

    Требуется человек (или несколько), который будет наполнять сайты хорошим, качественным и интересным контентом. Все сайты туристические, информацию нужно искать самому на заданную тему или шаблону, готовить текст и публиковать на сайте ...

    Копирайтинг51 заявка
    Закрыт
    12 лет назад