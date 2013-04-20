Нужен человек, который смог бы писать обзоры или статьи, чтобы они были интерестные и читабельные, для людей.Тематика - товары для взрослых, статьи на такую тематику. Мат, и нецензурные слова неприемлемы. Грамотность! Умение правильно ...
Поиск автора. Тематика 3d-печать
Здраствуйте, уважаемые коллеги.
Для постоянного сотрудничества ищу человека интересующегося и разбирающегося в технологиях 3d печати.
Обязательное требование: хорошее знание английского языка и умение просто объяснять сложные вещи.
В обязанности будет входить:
1. Переводы новостей по тематике
2. Подготовка аналитических материалов
3. Обзоры моделей 3 принтеров
Оплата 2 у.е за 1000 знаков.
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