Исполнители для работы на форумах

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Закрыт11 заявок310 просмотров

Требуются ответственные исполнители, знающие что такое форумы.

Задача: поддерживать общение, размещать ссылки, ведение аккаунтов и т.д.

Обязательные требования:умение отчитаться о проделанной работе в требуемом формате, выполнение поставленной задачи без ее модификации, адекватность, доступ в скайпе или почте ежедневно (не обязательно в течение всего рабочего дня).

12 лет назад
mediapronet
Елена 
44 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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