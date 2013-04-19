Написание текстов для сайта белорусской косметики

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Закрыт21 заявка224 просмотра

Компания ЧП "Диадар" www.diadar.com.ua занимается оптовой продажей белорусской косметики на территории Украины.

Обязательные требования:

Надо написать 6 текстов для сайта который занимается продажей белоруской косметики

Все тексты должны быть уникальные даже описание по производителям.

Количество знаков 1000-2500 1 статья

12 лет назад
corvigolova
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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