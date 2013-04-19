Приветствую. Нужен рерайтер на ежедневную работу. Требуется писать простые, но уникальные тексты на разные темы. Объем - 30k в день и больше. Схема работы - получаете темы, через сутки ...
Написание текстов для сайта белорусской косметики
Компания ЧП "Диадар" www.diadar.com.ua занимается оптовой продажей белорусской косметики на территории Украины.
Обязательные требования:
Надо написать 6 текстов для сайта который занимается продажей белоруской косметики
Все тексты должны быть уникальные даже описание по производителям.
Количество знаков 1000-2500 1 статья
Заявки фрилансеров
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