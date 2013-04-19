Приветствую. Нужен рерайтер на ежедневную работу. Требуется писать простые, но уникальные тексты на разные темы. Объем - 30k в день и больше. Схема работы - получаете темы, через сутки ...
13 текстов с ключами
Привет. Нужно написать (переписать - берете с аналогичных сайтов) 13 текстов. 12 для категорий, 1 для главной страницы. Размер текстов в среднем 2000-3000 символов. В тексте необходимо использовать 1 ключ - название категории + 2-3 дополнительные. Следует 10 раз повторить ключ в тексте..
Тексты хоть и под сео, но откровенная вода не нужна, текст должен быть достаточно информативным и полезным для посетителей.
Ключи следует вставлять в середину предложения, выделять запятыми.
Сроки 3 дня, так как по сути - это рерайт. Берете текст (или пару текстов и делаете из них один) на аналогичном сайте на заданную тему, и рерайтите его, для того чтобы он был уникальным + используете необходимые ключи.
Тематика боевые искусства и единоборства. Если Вам интересна данная тема - это будет для вас преимуществам, так те люди, которые не увлекаются и не интересуются боевыми искусствами и спортивными единоборствами не понимают, что и о чем пишут, и как следствие получется полная чушь.
Связь скайп. Оплата по факту.
От Вас ответственность, грамотность, простой, понятный каждому слог. Работоспособность, желание качественно выполнить проект и получить вознаграждение.
Оплата за все тексты 200wmz (15,3 за текст)
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