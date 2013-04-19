13 текстов с ключами

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт38 заявок476 просмотров

Привет. Нужно написать (переписать - берете с аналогичных сайтов) 13 текстов. 12 для категорий, 1 для главной страницы. Размер текстов в среднем 2000-3000 символов. В тексте необходимо использовать 1 ключ - название категории + 2-3 дополнительные. Следует 10 раз повторить ключ в тексте..

Тексты хоть и под сео, но откровенная вода не нужна, текст должен быть достаточно информативным и полезным для посетителей.

Ключи следует вставлять в середину предложения, выделять запятыми.

Сроки 3 дня, так как по сути - это рерайт. Берете текст (или пару текстов и делаете из них один) на аналогичном сайте на заданную тему, и рерайтите его, для того чтобы он был уникальным + используете необходимые ключи.

Тематика боевые искусства и единоборства. Если Вам интересна данная тема - это будет для вас преимуществам, так те люди, которые не увлекаются и не интересуются боевыми искусствами и спортивными единоборствами не понимают, что и о чем пишут, и как следствие получется полная чушь.

Связь скайп. Оплата по факту.

От Вас ответственность, грамотность, простой, понятный каждому слог. Работоспособность, желание качественно выполнить проект и получить вознаграждение.

Оплата за все тексты 200wmz (15,3 за текст)

12 лет назад
wl123
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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