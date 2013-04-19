Техническое описание к товарам

  1. Биржа фриланса
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Закрыт19 заявок211 просмотров

Требуется писать описания к товарам.

Категории товаров:

Генераторы дизельные бензиновые и газовые

Стабилизаторы напряжения

Садовая техника

и прочее....

1 описание 2000 - 2500 симолов. Описания должны быть для людей, понятные и легко читаемые. Уникальность не меньше 92%. Я даю список товаров Вы пишите описание можно как рерайт так и копирайт, без разницы. Если в сети нет описания к тому или иному товару то его нужно составить по техническим характеристикам (характеристики я дам). Товаров много. Всякие синонимайзеры и прочие сервисы не использовать!!!

Цена за 1 описание или за 1000 символов?

12 лет назад
krish
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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