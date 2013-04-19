Приветствую. Нужен рерайтер на ежедневную работу. Требуется писать простые, но уникальные тексты на разные темы. Объем - 30k в день и больше. Схема работы - получаете темы, через сутки ...
Техническое описание к товарам
Требуется писать описания к товарам.
Категории товаров:
Генераторы дизельные бензиновые и газовые
Стабилизаторы напряжения
Садовая техника
и прочее....
1 описание 2000 - 2500 симолов. Описания должны быть для людей, понятные и легко читаемые. Уникальность не меньше 92%. Я даю список товаров Вы пишите описание можно как рерайт так и копирайт, без разницы. Если в сети нет описания к тому или иному товару то его нужно составить по техническим характеристикам (характеристики я дам). Товаров много. Всякие синонимайзеры и прочие сервисы не использовать!!!
Цена за 1 описание или за 1000 символов?
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