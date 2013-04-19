Техническое описание к товарам

Требуется писать описания к товарам.

Категории товаров:

Генераторы дизельные бензиновые и газовые

Стабилизаторы напряжения

Садовая техника

и прочее....

1 описание 2000 - 2500 симолов. Описания должны быть для людей, понятные и легко читаемые. Уникальность не меньше 92%. Я даю список товаров Вы пишите описание можно как рерайт так и копирайт, без разницы. Если в сети нет описания к тому или иному товару то его нужно составить по техническим характеристикам (характеристики я дам). Товаров много. Всякие синонимайзеры и прочие сервисы не использовать!!!

Цена за 1 описание или за 1000 символов?