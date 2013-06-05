Требуется написание небольших статей по отдыху, туризму. На данный момент в месяц порядка 30 статей. Большой оплаты предложить пока не могу, поэтому стоимость работы исполнителя критична.
Рерайтер
Приветствую.
Нужен рерайтер на ежедневную работу. Требуется писать простые, но уникальные тексты на разные темы. Объем - 30k в день и больше.
Схема работы - получаете темы, через сутки сдаете. Исходник берете любой. Важно обладать:
-возможностью постоянно быть онлайн;
-грамотностью;
-фантазией;
-ответственностью;
-умением пользоваться гуглом.
Оплата - 25 рублей за 1000збп.
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