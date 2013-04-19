Нужен рерайтер на сайт

Добрый день

Две тематики: форекс и грузоперевозки. Интересует на постоянной основе. В месяц нужно около 100 статей на каждую тематику.

Желательно, чтобы рерайтер сам же искал исходники

Кого интересует данная работа, пишите сразу свою цену и производительность.