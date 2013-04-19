Нужен рерайтер на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки347 просмотров

Добрый день

Две тематики: форекс и грузоперевозки. Интересует на постоянной основе. В месяц нужно около 100 статей на каждую тематику.

Желательно, чтобы рерайтер сам же искал исходники

Кого интересует данная работа, пишите сразу свою цену и производительность.

12 лет назад
Zavarzina84
Алена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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