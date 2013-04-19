Требуется написание небольших статей по отдыху, туризму. На данный момент в месяц порядка 30 статей. Большой оплаты предложить пока не могу, поэтому стоимость работы исполнителя критична.
Нужен рерайтер на сайт
Добрый день
Две тематики: форекс и грузоперевозки. Интересует на постоянной основе. В месяц нужно около 100 статей на каждую тематику.
Желательно, чтобы рерайтер сам же искал исходники
Кого интересует данная работа, пишите сразу свою цену и производительность.
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