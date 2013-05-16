Текст на доску объявлений.

Нужно написать или найти и отрерайтить текста на доску объявлений.

А именно описания разделов в которых будут находится объявления + главная страница.

Доска для города Житомир и Житомирской области.

Всего 15 текстов.

1:Главная 500символов.

(покупка продажа аренда)

2:Недвижимость

3:-Дома

4:-Квартиры

5:-Комнаты

6:-Офисы

7:-Земельные участки

8:-Склады/помещения

9:-Гаражи/стоянки

10:Транспорт

11:-Легковые автомобили

12:-Грузовые автомобили

13:-Спецтехника ( Трактора, комбайны т.д. и т.п.)

14:-Мототехника ( мотоциклы, мопеды, квадроциклы т.д. и т.п.)

15:-Водный транспорт ( катера, лодки, яхты т.д. и т.п.)

300-400 символов каждое описание.

Уникальность мин 85%+ по адвего.

Выслушаю ваши предложения по цене и срокам.

Приоритет минимальная цена.

Заранее благодарен.