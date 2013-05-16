Для возникающих время от времени задач по написанию новостей/статей разыскивается рерайтер/копирайтер. Оплата webmoney (вмз). Быстрое реагирование на задачу и достаточно быстрое выполнение, а посему нахождение онлайн в рабочее время обязательно. Желательно Украина. Адекватные цены, примеры ...
Текст на доску объявлений.
Нужно написать или найти и отрерайтить текста на доску объявлений.
А именно описания разделов в которых будут находится объявления + главная страница.
Доска для города Житомир и Житомирской области.
Всего 15 текстов.
1:Главная 500символов.
(покупка продажа аренда)
2:Недвижимость
3:-Дома
4:-Квартиры
5:-Комнаты
6:-Офисы
7:-Земельные участки
8:-Склады/помещения
9:-Гаражи/стоянки
10:Транспорт
11:-Легковые автомобили
12:-Грузовые автомобили
13:-Спецтехника ( Трактора, комбайны т.д. и т.п.)
14:-Мототехника ( мотоциклы, мопеды, квадроциклы т.д. и т.п.)
15:-Водный транспорт ( катера, лодки, яхты т.д. и т.п.)
300-400 символов каждое описание.
Уникальность мин 85%+ по адвего.
Выслушаю ваши предложения по цене и срокам.
Приоритет минимальная цена.
Заранее благодарен.
Выбранный исполнитель
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