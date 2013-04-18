Требуется рерайтер на постоянную основу

Для долговременного сотрудничества требуется рерайтер (вполне подойдёт и новичок), объемы небольшие, но постоянно требуются тексты на различные тематики.

Основная тематика: женский сайт. Но могут потребоваться и материалы для других сайтов.

Нужно не менее 2-х статей в день от 1500 символов. Добавлять на сайт буду сам.

Пожалуйста, если будете писать в личку, указывайте сразу цену за 1000 знаков.