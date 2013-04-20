14 текстов на 2 разные темы. Копирайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок265 просмотров

Здравствуйте.

Нужны тексты. По 1000 символов с ключаи на 1 текст.

1$ за 1 текст.

Уникальность 85 - 90%.

Далее каждый месяц нужны будут еще тексты

Оставляйте Ваши заявки. Буду рад сотрудничеству.

12 лет назад
art_y10
Артем 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zahtat2000
Татьяна 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$1
3 дня
Отличный копирайтер. Продолжаем сотрудничество далее. Уже боюсь, что Татьяну переманит кто-нибудь.
Очень хороший заказчик, понятное ТЗ и оплата в полном объеме. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zahtat2000
Татьяна 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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