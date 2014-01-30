Нужен текст для описания категорий сайта мебели

Здравствуйте. Требуется написать краткий текст для описания категорий на сайте мебели. Как пример -

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/living_room/ -

ГОСТИНАЯ | Нам всем есть, что рассказать

Ваша гостиная – место, где вы можете рассказать о себе. А наша мебель для гостиной поможет вам в этом. Благодаря решениям для хранения, вы сможете похвастаться тем, что сделали сами и местами, где побывали. Также, мы предлагаем различные варианты мягкой мебели – потому что ничего не может быть лучше, чем делиться впечатлениями с друзьями на мягком диване.

Список категорий - их около 60, и основные нюансы разъясню выбранному исполнителю. Указывайте ваши расценки и примеры работ.