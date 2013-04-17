Хороший рерайтер на долгосрочный проект

Требуется опытный рерайтер\копирайтер на долгосрочный проект. На регулярной основе нужны статьи на фототематику (по видам съемки, искусству фотографии и пр.), объем работы – 2 статьи в неделю по 4-6 тысяч знаков, в будущем возможно увеличение объема. Оплата – 4$\1000.

Кандидатуры без портфолио и с малым опытом не рассматриваются, спасибо.

Пожалуйста, добавляйте ссылки на ваши лучшие работы.

Если вы фотографируете и тематика вам близка – напишите об этом.