Задача: написать текста 44000 символов (с ключевиками) по тематике электро оборудование Оплата 1,5$ - 1000 симв. ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ
Хороший рерайтер на долгосрочный проект
Требуется опытный рерайтер\копирайтер на долгосрочный проект. На регулярной основе нужны статьи на фототематику (по видам съемки, искусству фотографии и пр.), объем работы – 2 статьи в неделю по 4-6 тысяч знаков, в будущем возможно увеличение объема. Оплата – 4$\1000.
Кандидатуры без портфолио и с малым опытом не рассматриваются, спасибо.
Пожалуйста, добавляйте ссылки на ваши лучшие работы.
Если вы фотографируете и тематика вам близка – напишите об этом.
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