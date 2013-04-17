Хороший рерайтер на долгосрочный проект

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка498 просмотров

Требуется опытный рерайтер\копирайтер на долгосрочный проект. На регулярной основе нужны статьи на фототематику (по видам съемки, искусству фотографии и пр.), объем работы – 2 статьи в неделю по 4-6 тысяч знаков, в будущем возможно увеличение объема. Оплата – 4$\1000.

Кандидатуры без портфолио и с малым опытом не рассматриваются, спасибо.

Пожалуйста, добавляйте ссылки на ваши лучшие работы.

Если вы фотографируете и тематика вам близка – напишите об этом.

12 лет назад
ladk
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Набираю команду рерайтеров/копирайтеров

    $100

    Для ПОСТОЯННОГО сотрудничества требуется несколько рерайтеров/копирайтеров. Написание текстов по различной тематике, оплата на яндекс и вебмани 1000зн. = 1$ Примеры работ высылайте на почту [email protected]

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Корреспондент (фото, видео, тексты)

    Нужен корреспондент в краснодарском крае, выезд временами на встречи (взять интервью, написать о мероприятии, пофоткать, снять видео сюжет). Срок сотрудничества 6-8 месяцев. объем: 20 статей в месяц, 40 фото, 1 ролик в 2 месяца

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт с перспективой сотрудничества

    $20

    Требуется переработать статью (сделать рерайт). Тематика маркетинг в юридическом бизнесе. Никаких страшных терминов, не пугайтесь :) Объем статьи (количество символов без пробелов): 18 000 Цена за 1000 знаков без пробелов 1$. ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтер текстов на женскую тематику

    Ищем несколько человек, кто будет делать рерайт на 2-4 тыс. символов без пробелов. В текст нужно будет вставлять одно ключевое слово. Требования к текстам: читабельность, вхождение ключевого слова. Оплата ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен исполнитель для написания отзывов

    Нужно писать и размещать отзывы на разные товары, в основном на книги.Работа для новичков Для начала нужно написать и разместить два отзыва. Далее, каждый месяц, будет появятся необходимость писать и размешать еще ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текст для видеопрезентации сайта

    Нужно сделать текст для видео презентация сайта мониторинга инвестиционных проектов. Сайт http://monhyip.net Текст размером примерно 2000 символов. Пишем Ваши цены и сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать статьи о нескольких городах

    Всем привет, Надо написать статьи для сайта о таких городах, как Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Кисловодск. То есть 5 статей. В статьях должно быть описание самого города и чем он привлекателен со ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад