Рерайт с перспективой сотрудничества

Требуется переработать статью (сделать рерайт). Тематика маркетинг в юридическом бизнесе. Никаких страшных терминов, не пугайтесь :)

Объем статьи (количество символов без пробелов): 18 000

Цена за 1000 знаков без пробелов 1$.

Уникальность — 95-100%. Проверка текста через advego plagiatus.

Нужен ответственный и талантливый рерайтер, с которым будем тесно сотрудничать в перспективе.

Планируется каждый месяц по 1-2 статьи + книги для печати. Работы хватит с головой.

Расчет webmoney (любые денежные единицы).

Исходная статья уже готова. Срок исполнения 3-4 дня.

Кто готов отправляйте заявку и примеры ваших работ (1 примера будет достаточно).

После нашей с Вами договоренности, я высылаю исходник и начинаем сотрудничать.