Текст для видеопрезентации сайта

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Завершен5 заявок161 просмотр

Нужно сделать текст для видео презентация сайта мониторинга инвестиционных проектов. Сайт http://monhyip.net

Текст размером примерно 2000 символов.

Пишем Ваши цены и сроки.

12 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$6
2 дня
Все сделали успешно, спасибо!
Грамотный и толковый заказчик. Знает чего хочет, знает цену качественной работе, настоящий профессионал.

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Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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