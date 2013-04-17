Набираю команду рерайтеров/копирайтеров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка546 просмотров

Для ПОСТОЯННОГО сотрудничества требуется несколько рерайтеров/копирайтеров. Написание текстов по различной тематике, оплата на яндекс и вебмани 1000зн. = 1$ Примеры работ высылайте на почту [email protected]

12 лет назад
katherine_gont
Екатерина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

Pasha_F
Павел 
59 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$2
1 день
Павел - отличный рерайтер! Пишет уникальные и интересные тексты. Всем рекомендую!
Работал с Екатериной по проекту на написание пакета статей по топовым брендам и туризму. Работать приятно: всегда чётко поставленное ТЗ, оговорка сроков, наличие примеров и своевременная оплата.
egorro
Егор 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Егор - отличный рерайтер! Мастер своего дела! Всегда пишет уникальные и интересные тексты, в сети находится постоянно, сроки не срывает. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, приятный как в работе, так и в общении Все задания четко сформулированы и своевременно оплачиваются, Екатерина постоянно находится на связи и готова ответить на любые вопросы
SunWrite
63 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик,четко ставит задачи, конкретна и ответственна. Всегда готова к информационной поддержке. Екатерина имеет способности хорошего руководителя и координатора, что очень ценно. И работать с таким заказчиком - одно удовольствие.

Заявки фрилансеров

Pasha_F
Павел 
59 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
egorro
Егор 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
SunWrite
63 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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