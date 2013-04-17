Корреспондент (фото, видео, тексты)

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Закрытнет заявок232 просмотра

Нужен корреспондент в краснодарском крае, выезд временами на встречи (взять интервью, написать о мероприятии, пофоткать, снять видео сюжет). Срок сотрудничества 6-8 месяцев. объем: 20 статей в месяц, 40 фото, 1 ролик в 2 месяца

12 лет назад
vika-yar
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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