Написать SEO-текст

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок249 просмотров

Нужно написать SEO-оптимизированный текст по теме гостиницы на час и на ночь.

Тексты должны быть читабельными и нтересными для посетителей.

Оби цели не менее важные

Далее приудачной работе по первому тексту продолжим взаимодействие.

Пишите стоимость за тыс знаков и ссылки на примеры Ваших текстов (SEO+читабельность).

Спасибо

12 лет назад
Tost2004
Стас 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
21 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется удаленный копирайтер-переводчик

    В компанию "Виванти" на постоянную работу требуется копирайтер-переводчик. Задача будет заключаться в рерайте новостей для сайта, а также в переводе текстов с английского на русский язык. Объем работы не очень большой - еженедельно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Хороший рерайтер на долгосрочный проект

    $250

    Требуется опытный рерайтер\копирайтер на долгосрочный проект. На регулярной основе нужны статьи на фототематику (по видам съемки, искусству фотографии и пр.), объем работы – 2 статьи в неделю по 4-6 тысяч знаков, в будущем возможно увеличение ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корреспондент (фото, видео, тексты)

    Нужен корреспондент в краснодарском крае, выезд временами на встречи (взять интервью, написать о мероприятии, пофоткать, снять видео сюжет). Срок сотрудничества 6-8 месяцев. объем: 20 статей в месяц, 40 фото, 1 ролик в 2 месяца

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт с перспективой сотрудничества

    $20

    Требуется переработать статью (сделать рерайт). Тематика маркетинг в юридическом бизнесе. Никаких страшных терминов, не пугайтесь :) Объем статьи (количество символов без пробелов): 18 000 Цена за 1000 знаков без пробелов 1$. ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтер текстов на женскую тематику

    Ищем несколько человек, кто будет делать рерайт на 2-4 тыс. символов без пробелов. В текст нужно будет вставлять одно ключевое слово. Требования к текстам: читабельность, вхождение ключевого слова. Оплата ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текст для видеопрезентации сайта

    Нужно сделать текст для видео презентация сайта мониторинга инвестиционных проектов. Сайт http://monhyip.net Текст размером примерно 2000 символов. Пишем Ваши цены и сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад