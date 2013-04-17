Написать SEO-текст

Нужно написать SEO-оптимизированный текст по теме гостиницы на час и на ночь.

Тексты должны быть читабельными и нтересными для посетителей.

Оби цели не менее важные

Далее приудачной работе по первому тексту продолжим взаимодействие.

Пишите стоимость за тыс знаков и ссылки на примеры Ваших текстов (SEO+читабельность).

Спасибо