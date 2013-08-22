Наполнение форума свадебного портала

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Завершен19 заявок301 просмотр

Необходимо создавать новые темы, обсуждать существующие темы для нового свадебного портала. Задача - "оживить" форум. Возможно долгосрочное сотрудничество.

12 лет назад
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$150
15 дней
Довольны сотрудничеством. Спасибо за работу
Илья - отличный заказчик, рекомендую для сотрудничества всем исполнителям.

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад