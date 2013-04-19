Статьи для сайта стоматологии

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт34 заявки691 просмотр

Ищем опытного копирайтера, со знанием стоматологической тематики.

Задача — написания статей от 2500 до 3000 зн. Пример стилистики см. прик. файл + тестовое задание на тему "Остеоинтеграция имплантатов", достаточно двух - трех абзацев (максимум 1000 знаков), чтобы определить ваш уровень.Тест высылать на email [email protected]

Стоимость: 100 р/ 1000 символов с пробелами.

Написание статей
12 лет назад
stanislav75
51 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен текст для описания категорий сайта мебели

    Здравствуйте. Требуется написать краткий текст для описания категорий на сайте мебели. Как пример - http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/living_room/ - ГОСТИНАЯ | Нам всем есть, что рассказать Ваша ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт с поиском исходников

    Нужен рерайт статей с поиском исходников. Тематика — города. Объемы большие. Нужно несколько рерайтеров. Оплата — 25 рублей за 1000 знаков без пробелов. Просьба не писать в личку, все заявки ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтинг / рерайтинг игровых новостей

    $50

    Нужен человек хорошо разбирающийся в компьютерных и консольных играх. Нужно постоянно публиковать новости игр. В новости должен быть уникальный текст от 2000 символов (рерайт/копирайт/перевод - минимум уникальность 90%) и минимум одна картинка. Кол-во новостей в ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать SEO-текст

    Нужно написать SEO-оптимизированный текст по теме гостиницы на час и на ночь. Тексты должны быть читабельными и нтересными для посетителей. Оби цели не менее важные Далее приудачной работе ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется удаленный копирайтер-переводчик

    В компанию "Виванти" на постоянную работу требуется копирайтер-переводчик. Задача будет заключаться в рерайте новостей для сайта, а также в переводе текстов с английского на русский язык. Объем работы не очень большой - еженедельно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Хороший рерайтер на долгосрочный проект

    $250

    Требуется опытный рерайтер\копирайтер на долгосрочный проект. На регулярной основе нужны статьи на фототематику (по видам съемки, искусству фотографии и пр.), объем работы – 2 статьи в неделю по 4-6 тысяч знаков, в будущем возможно увеличение ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад