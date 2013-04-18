Рерайт статей на английском языке

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки148 просмотров

Задача: Ниже представлены темы статей (тематика - поисковая оптимизация), необходимо грамматически и стилистически верно сделать качественный рерайт. Статьи для людей, приоритет - качество. В процессе отбираю специалистов для постоянного сотрудничества, пожалуйста, указывайте в заявке стоимость ваших услуг по копирайту и рерайту.

Требования: Статья должна состоять из абзацев длинной 400-600 символов, подзаголовки к абзацам и содержание должны соответсвовать согласованым пунктам плана. Если в предложенной теме отсутствует план, то предлагается составить план самостоятельно и согласовать его при получении разрешения на выполнение работы.

Порядок работы: Выбираете тему -> согласовываем детали -> приступаете к работе -> проверяю результат -> оплачиваю услуги

В настоящий момент свободны следующие темы:

1. Search engine optimization for WordPress.

2. Post Panda and Penguin era for SEO. (есть сорс для рерайта)

3. SEO tools and services I am using. (есть план)

4. Linkbuilding: strategies of getting backlinks in 2013. (есть сорс для рерайта)

5. Pay per click management services.

6. 3 key concepts of internet marketing – SEO, SEM and SMM. (есть сорс для рерайта)

7. Google coupons - where to get & how to effictively use.

Требования к исполнителю: Уметь четко, ясно и без ошибок письменно излагать мысли на английском языке, иметь опыт рерайта статей на англиском.

Требования к контенту и уникальности: Уникальность не ниже 80% (Advego Plagiatus)

WordPress
12 лет назад
ka82
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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