ka82

Кирилл Онищенко ka82

 
41 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Ищу переводчика на немецкий язык.

    Добрый день, Пока не постоянно, но все же довольно регулярно требуется перевод на немецкий. Перевод небольших текстов для рекламных страниц различной тематики. Хочу работать с человеком у которого знание немецкого языка на высоком уровне.

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод технической документации на английский

    $50

    Задача: Выполнить грамотный перевод на английский язык документации по технической защите информации Требования к исполнителю: Опыт перевода технических документов. Порядок работы: 1. Внимательно изучить русскоязычный вариант тектса. 2. Изучить прелоставленый вариант перевода на английский. 2. Грамотно и ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт статей на английском языке

    $100

    Задача: Ниже представлены темы статей (тематика - поисковая оптимизация), необходимо грамматически и стилистически верно сделать качественный рерайт. Статьи для людей, приоритет - качество. В процессе отбираю специалистов для постоянного сотрудничества, пожалуйста, указывайте в заявке ...

    WordPress
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна помощь в раскрутке сайта

    $100

    Ищу человека для одноразовой регистрации сайта мебельной тематики в каталогах. Оплата в зависимости от качества вашей базы, также рассмотрю предложения о покупке качественной базы - интересует каталоги с PR - нужна качественная, отобранная и провереная ручками база Если ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • LISP программа

    Есть некий алгоритм и его реализайия на LISP, интересуюсь человеком, который смог бы разобраться в алгоритме (NLP) и исходниках программы и на основе этого организовать серверное ПО. Алгоритм и реализация сделаны профессорами Cornell University, не ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад