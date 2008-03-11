Добрый день, Пока не постоянно, но все же довольно регулярно требуется перевод на немецкий. Перевод небольших текстов для рекламных страниц различной тематики. Хочу работать с человеком у которого знание немецкого языка на высоком уровне.
- Переводы17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Задача: Выполнить грамотный перевод на английский язык документации по технической защите информации Требования к исполнителю: Опыт перевода технических документов. Порядок работы: 1. Внимательно изучить русскоязычный вариант тектса. 2. Изучить прелоставленый вариант перевода на английский. 2. Грамотно и ...Переводы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Задача: Ниже представлены темы статей (тематика - поисковая оптимизация), необходимо грамматически и стилистически верно сделать качественный рерайт. Статьи для людей, приоритет - качество. В процессе отбираю специалистов для постоянного сотрудничества, пожалуйста, указывайте в заявке ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Ищу человека для одноразовой регистрации сайта мебельной тематики в каталогах. Оплата в зависимости от качества вашей базы, также рассмотрю предложения о покупке качественной базы - интересует каталоги с PR - нужна качественная, отобранная и провереная ручками база Если ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть некий алгоритм и его реализайия на LISP, интересуюсь человеком, который смог бы разобраться в алгоритме (NLP) и исходниках программы и на основе этого организовать серверное ПО. Алгоритм и реализация сделаны профессорами Cornell University, не ...Прочее4 заявкиЗакрыт16 лет назад