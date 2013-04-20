Ответить на вопросы по биологии

$10
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Завершен5 заявок148 просмотров

Подготовить план-конспекты по вопросам:

1. Строение клетки.

2. Организация наследственного материала

(строение хромосом; строение ДНК и всех видов РНК; понятие о гене, генетическом коде; биосинтезе белка и его этапах).

3. Передача наследственной информации (понятие и

митозе и мейозе, законы Менделя).

4. Генетическая изменчивость. Понятие о мутациях

(типы мутаций и их роль в видообразовании).

5. Организм как целое - организменный уровень

организации. Понятие о гомеостазе. Принципиальные механизмы его регуляции.

Ответ на каждый вопрос примерно 1 стр шрифт 12 пт.

Уникальность не имеет значения, лучше копи-паст.

Срок 3 дня

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за отличную работу!
Отличный заказчик! Всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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