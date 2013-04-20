Дешевый рерайт для ссылочной биржи Нужен человек, который понимает значение слов " ключевое слов" "ссылка" и умеют делать ссылку и размещать и писать очень простые тексты на разные темы, из исходников. ...
Ответить на вопросы по биологии
Подготовить план-конспекты по вопросам:
1. Строение клетки.
2. Организация наследственного материала
(строение хромосом; строение ДНК и всех видов РНК; понятие о гене, генетическом коде; биосинтезе белка и его этапах).
3. Передача наследственной информации (понятие и
митозе и мейозе, законы Менделя).
4. Генетическая изменчивость. Понятие о мутациях
(типы мутаций и их роль в видообразовании).
5. Организм как целое - организменный уровень
организации. Понятие о гомеостазе. Принципиальные механизмы его регуляции.
Ответ на каждый вопрос примерно 1 стр шрифт 12 пт.
Уникальность не имеет значения, лучше копи-паст.
Срок 3 дня
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Ищем опытного копирайтера, со знанием стоматологической тематики. Задача — написания статей от 2500 до 3000 зн. Пример стилистики см. прик. файл + тестовое задание на тему "Остеоинтеграция имплантатов", достаточно двух - трех ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $15
Здравствуйте. Нужны тексты. По 1000 символов с ключаи на 1 текст. 1$ за 1 текст. Уникальность 85 - 90%. Далее каждый месяц ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется написать рерайт с исходника на тему "Погодная станция". Уникальность 100%. Без каких-либо ошибок. Проверяю очень строго! Желательно выполнить сегодня. Размер текста 2700 - 3000 символов. Исходник вышлю выбранному исполнителю. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим человек, живущий рядом с Москвой. На его адрес придет пару писем. Их нужно отсканировать и выслать на почту. Адрес может быть, как по прописке, так и просто по проживанию. Главное, чтобы почта не затерялась ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, тема росписи стен http://rospis24.ru/ - нужно придумать контент на сайт, проанализировав поисковые запросы по теме. Цель: увеличение заходов с поисков. Жду ваших предложений с ценами. БлагодарюКопирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Написание статей для сайта pesok24.info Требования: 1. Тематика и количество статей - правая колонка сайта. 2. Размер статей 1000-1500 знаков без пробелов 3. 5-8 ключевых слов по каждой статье предоставлюКопирайтинг28 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Требуется написать краткий текст для описания категорий на сайте мебели. Как пример - http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/living_room/ - ГОСТИНАЯ | Нам всем есть, что рассказать Ваша ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад