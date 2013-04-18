Написать статью по программе скайп

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Закрыт12 заявок172 просмотра

Что это за программа? Чем она может быть полезна, если надо звонить по межгороду. Какие расценки и как ее использовать бесплатно. Как ею пользоваться платно?

Как ее установить, как ей пользоваться. Со скриншотами!

Целевая аудитория млм сетевики. Их задача звонки международные и междугородние.

Короче нужно делать интересный обзор для них а не для поисковиков!

Цели, чтобы после статьи человек получил инструмент и понял как и что по скринотам и инструкции.

количество символов не важно, главное - чтобы было все логически завершено.

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12 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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