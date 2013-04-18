Дешевый рерайт для ссылочной биржи Нужен человек, который понимает значение слов " ключевое слов" "ссылка" и умеют делать ссылку и размещать и писать очень простые тексты на разные темы, из исходников. ...
Написать статью по программе скайп
Что это за программа? Чем она может быть полезна, если надо звонить по межгороду. Какие расценки и как ее использовать бесплатно. Как ею пользоваться платно?
Как ее установить, как ей пользоваться. Со скриншотами!
Целевая аудитория млм сетевики. Их задача звонки международные и междугородние.
Короче нужно делать интересный обзор для них а не для поисковиков!
Цели, чтобы после статьи человек получил инструмент и понял как и что по скринотам и инструкции.
количество символов не важно, главное - чтобы было все логически завершено.
укажите опыт и цену
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