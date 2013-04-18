Копирайтер: продающ. статьи про ремонт электроники

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Закрыт8 заявок217 просмотров

Ищем копирайтера на постоянное сотрудничество по написание текстов оптимизированных под продажи и seo. Тематика - ремонт электроники и услуги в этой области. Нужны будут статьи для наполнения сайта и в дальнейшем статьи для продвижения.

примеры текстов, которые сейчас используем можно посмотреть на http://service-pro.nnov.ru/

жду предложений с ценой да 1000 зн и примеры подобных статей, написанных вами.

12 лет назад
service-pro
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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