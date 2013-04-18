Копирайтер: продающ. статьи про ремонт электроники

Ищем копирайтера на постоянное сотрудничество по написание текстов оптимизированных под продажи и seo. Тематика - ремонт электроники и услуги в этой области. Нужны будут статьи для наполнения сайта и в дальнейшем статьи для продвижения.

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