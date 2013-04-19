Срочно требуются авторы для работы в ГГЛ

Требуется 2 автора для работы в ГГЛ (GoGetLinks).

1) строительство (только тематические ссылки)

2) животные (вписывать надо нетематические ссылки)

Задачи:

1. Выполнение заданий в GoGetLinks и публикация на моем сайте

2. Срок выполнения: 1-3 дня

3. Объем работ: 2-10 заявок в день с площадки

4. Общение с заказчиками при необходимости

5. Объем статьи: 1500 символов б/п

6. Есть определенные требования к самой статье: грамотность, уникальность, логика изложения, полезность материала для читателя

7. Оплата :50 рублей за заявку

даю подробные инструкции по выполнению.

нужны люди на постоянную работу. выходные обговариваются.

Наличие опыта по работе в GoGetLinks не требуется, а вот желание разобраться ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Базовые знания публикации материалов на сайтах будут вам преимуществом.

Обязательны примеры ваших работы. В заявках оставляйте ссылки на статьи, написанные вами.

НУЖНО УЖЕ СЕГОДНЯ!