Для возникающих время от времени задач по написанию новостей/статей разыскивается рерайтер/копирайтер. Оплата webmoney (вмз). Быстрое реагирование на задачу и достаточно быстрое выполнение, а посему нахождение онлайн в рабочее время обязательно. Желательно Украина. Адекватные цены, примеры ...
Срочно требуются авторы для работы в ГГЛ
Требуется 2 автора для работы в ГГЛ (GoGetLinks).
1) строительство (только тематические ссылки)
2) животные (вписывать надо нетематические ссылки)
Задачи:
1. Выполнение заданий в GoGetLinks и публикация на моем сайте
2. Срок выполнения: 1-3 дня
3. Объем работ: 2-10 заявок в день с площадки
4. Общение с заказчиками при необходимости
5. Объем статьи: 1500 символов б/п
6. Есть определенные требования к самой статье: грамотность, уникальность, логика изложения, полезность материала для читателя
7. Оплата :50 рублей за заявку
даю подробные инструкции по выполнению.
нужны люди на постоянную работу. выходные обговариваются.
Наличие опыта по работе в GoGetLinks не требуется, а вот желание разобраться ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Базовые знания публикации материалов на сайтах будут вам преимуществом.
Обязательны примеры ваших работы. В заявках оставляйте ссылки на статьи, написанные вами.
НУЖНО УЖЕ СЕГОДНЯ!
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