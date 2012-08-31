Требуется 2 автора для работы в ГГЛ (GoGetLinks). 1) строительство (только тематические ссылки) 2) животные (вписывать надо нетематические ссылки) Задачи: 1. Выполнение заданий в GoGetLinks и публикация на моем сайте 2. Срок выполнения: 1-3 дня 3. Объем работ: 2-10 заявок в ...
- Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуются менеджер в GoGetlinks 1. Выполнение заданий в GoGetLinks и публикация на сайте 2. Срок выполнения: 1-2 дня 3. Объем работ: 2-4 заявки в день с площадки (на данный момент 6 площадок) 4. Общение с рекламодателями 5. Объем статьи: 1000 ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание сайта о строительстве и недвижимости на wordpress с использованием функций таксономии и дополнительных типов записей, а также натяжка моего дизайна на все это дело (есть html\css файлы), установка необходимых плагинов. - каталог организаций с ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется перенести сайт с ucoz на dle с минимальными потерями для него. Сайт портального типа. Надо перенести все страницы index, dir и news с сохранением адресов. Установить dle \лицензия\ на хостинг и все настроить. Выслушаю все ...Прочее2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужен автор\редактор на строительный сайт, добавление в день 2-4 статей, рерайт новостей, оплата сдельная, занятность 5 дней в неделю, по желанию - можно и без выходных. Оплата копирайт 35 руб\1000 знаков рерайт 25 руб\1000 знаков Требуется ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать макет под ucoz под ключ с адаптацией к модулям. Кросбраузерно IE 7 , Firefox 3.6+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome. Верстка div-ами. Стоимость, сроки предлагайте. Портфолио и отзывы обязательно. + также нужна настройка каталога недвижимости (предполагаю, ...HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн для строительного портала города. главная + 5-7 внутренних. Минимум графики, крайне важно - интуитивно понятный интерфейс. Есть четкое ТЗ. Выслушаем предложения от дизайнеров с опытом создания портальных макетов. В заявке - ваша примерная стоимость и сроки.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт11 лет назад