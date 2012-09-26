Необходимо написать модуль оплаты через mokėjimai.lt/webtopay.com для OpenCart 1.5.4.1 так как старые модули в новой версии не работают. Прикрепляю модуль mokejimai.lt/webtopay.com для старой версии OpenCart 1.5.3.1
Создание сайта на wordpress
Требуется создание сайта о строительстве и недвижимости на wordpress с использованием функций таксономии и дополнительных типов записей, а также натяжка моего дизайна на все это дело (есть html\css файлы), установка необходимых плагинов.
- каталог организаций с возможностью добавления пользователем прямо с сайта
- каталог недвижимости с возможностью добавления объектов пользователем прямо с сайта
- удобный поиск по каталогу недвижимости по заданным параметрам, развернутая система фильтров
- доска объявлений
- регистрация пользователей
- отдельные страницы пользователей, где будут отображаться добавленные ими объекты и организации
- возможность пользователям удалять\редактировать свои материалы
- и отдельно статьи
пишите пожалуйста примерную стоимость и сроки.
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