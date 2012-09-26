Создание сайта на wordpress

Требуется создание сайта о строительстве и недвижимости на wordpress с использованием функций таксономии и дополнительных типов записей, а также натяжка моего дизайна на все это дело (есть html\css файлы), установка необходимых плагинов.

- каталог организаций с возможностью добавления пользователем прямо с сайта

- каталог недвижимости с возможностью добавления объектов пользователем прямо с сайта

- удобный поиск по каталогу недвижимости по заданным параметрам, развернутая система фильтров

- доска объявлений

- регистрация пользователей

- отдельные страницы пользователей, где будут отображаться добавленные ими объекты и организации

- возможность пользователям удалять\редактировать свои материалы

- и отдельно статьи

пишите пожалуйста примерную стоимость и сроки.