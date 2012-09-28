Скрипт перемещения файлов на хостинге

Нужно сделать скрипт для перемещения файлов из одной папки в другую на хостинге.

Формат файлов .html

За один запуск скрипта из папки update переместить в папку на уровень выше 20 файлов.

Возможность запуска скрипта кроном.

Перемещать сначало файлы, которые были созданы раньше других, т.е. отсортировать по дате и перемещать по очереди.