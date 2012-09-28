Скрипт перемещения файлов на хостинге

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки158 просмотров

Нужно сделать скрипт для перемещения файлов из одной папки в другую на хостинге.

Формат файлов .html

За один запуск скрипта из папки update переместить в папку на уровень выше 20 файлов.

Возможность запуска скрипта кроном.

Перемещать сначало файлы, которые были созданы раньше других, т.е. отсортировать по дате и перемещать по очереди.

HTML
13 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$16
1 день
Отличный специалист! Рекомендую!
Хороший во всех отношениях заказчик. Оплата своевременная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад