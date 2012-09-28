Необходимо написать модуль оплаты через mokėjimai.lt/webtopay.com для OpenCart 1.5.4.1 так как старые модули в новой версии не работают. Прикрепляю модуль mokejimai.lt/webtopay.com для старой версии OpenCart 1.5.3.1
Скрипт перемещения файлов на хостинге
Нужно сделать скрипт для перемещения файлов из одной папки в другую на хостинге.
Формат файлов .html
За один запуск скрипта из папки update переместить в папку на уровень выше 20 файлов.
Возможность запуска скрипта кроном.
Перемещать сначало файлы, которые были созданы раньше других, т.е. отсортировать по дате и перемещать по очереди.
Выбранный исполнитель
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