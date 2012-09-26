Внести правки в код сайта по ТЗ (под ключ)

Есть сайт на редкой Goodgear CMS. Провели аудит сайта, надо внести в код некоторые правки, по следующим пунктам:

-некорректная расстановка блоков логического форматирования в теле страницы (h1- h4);

- в некоторые страници прописать тег рег rel=“canonical”;

-отредактировать некоторые title и укоротить длину тега до 70 символов;

- заполнить некоторые теги description.

- заполнить некоторые теги keywords

-добавить атрибут alt к графическим файлам на страницах и.

-Сделать грамотную внутреннюю навигационную структуру сайта.

-сделать грамотную внутреннюю перелинковку

-создать html-карту сайта + внести коррективы в xml карту

- сделать структурированную страницу 404 чтоб не терять пользователей

- сделать чтоб все внутренние ссылки на сайте были абсолютными

-страницы с динамическими ссылками закрыть в rel canonical

- корректно прописать robots.txt

-подправить валидность кода CSS и HTML

-удалить некоторые дубликаты тега Н1.

Прикрепляю описание этой CMS (это все что по ней есть). Бюджет маленький, сроки горят. Все ответы в проект с ориентировочной ценой и сроками.